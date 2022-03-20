Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найден ген, способный защитить от болезни Паркинсона

20.3.2022 10:51

Фото: region-nol-vosem.ru



Ученые выяснили, что обеспечить защиту от болезни Паркинсона может ген, контролирующий выработку белка, важного для работы дофаминергических нейронов.



Статья о результатах соответствующего исследования появилась в журнале Nature Communications.



Как свидетельствуют более ранние опыты, мутации в гене Fer2 вызывали у плодовых мушек неврологические нарушения, схожие с проявлениями болезни Паркинсона. Позднее специалисты Женевского университета зафиксировали дефекты формы митохондрий дофаминергических нейронов, сравнимые с теми, которые могут встречаться у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследователи пришли к выводу, что от болезни Паркинсона может защитить ген, который отвечает за выработку белка, необходимого для работы дофаминергических нейронов.



Специалисты поясняют, что Fer2 контролирует синтез вещества, которое играет важную роль в множестве процессов. Болезнь Паркинсона, выяснили ученые, развивалась в условиях дефицита такого белка, когда возникали нарушения в деятельности дофаминергических нейронов. Их работа становилась менее эффективной из-за окислительного стресса под влиянием свободных радикалов. Повысив уровень активности Fer2, специалисты наблюдали, как в условиях избытка белка окислительный стресс уже не оказывал негативного воздействия на нейроны.



Ранее стало известно о планах китайских специалистов использовать для выращивания эмбрионов специально созданную искусственную матку. Разработками в этом направлении занимаются в городе Сучжоу. По мнению исследователей, речь идет о настоящем прорыве в современной науке, который поможет множеству женщин, имеющих высокий риск осложненной беременности. Предполагается, что созданный в КНР "своеобразный, очень сложный инкубатор" будет сохранять жизнь плода, начиная с двадцатой недели развития и вплоть до 26 – 27 недели, т.е. до момента, когда медики уже способны его выходить.



Автор: Злата Богатова

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