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В Китае создали искусственную матку


25.2.2022 13:05
В Китае создали искусственную маткуФото: infosmi.net

Китайские специалисты собираются выращивать эмбрионов в специально созданной искусственной матке, передает канал "МИР 24".

Разработкой занимались ученые из города Сучжоу. По их мнению, речь идет о настоящем прорыве в исследованиях, связанных с деторождением.

Как поясняют китайские ученые, искусственная матка способна помочь всем женщинам, у которых есть риск осложненной беременности. Множество пациенток в будущем получат возможность поместить плод в искусственную утробу, чтобы избежать угрозы как для себя, так и их детей. Предполагается, что недоношенные эмбрионы свое развитие продолжат в специальном устройстве.

По словам руководителя ФГБУ "НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова" Геннадия Сухих, разработка китайских специалистов представляет собой "своеобразный, очень сложный инкубатор". Такой аппарат, вероятно, будет способен сохранять жизни от 20 недели беременности вплоть до 26 – 27 недели, т.е. до момента, когда врачи уже смогут выходить новорожденного.

Искусственная матка выглядит как контейнер, который наполнен питательной жидкостью и оснащен искусственным интеллектом, ведущим наблюдение за тем, как растет и развивается эмбрион. Кроме того, круглосуточно действующая няня-робот, перемещаясь в различных направлениях, отслеживает, фиксирует и при необходимости корректирует все процессы.

Китайские специалисты уже протестировали деятельность такой нейросети на зародышах лабораторных мышей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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