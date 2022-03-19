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Петербурженку оштрафовали за подрывающие имидж армии РФ листовки
19.3.2022 23:19
Фото: sledcom.ru
Жительницу Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за попытку дискредитировать действия Вооруженных сил РФ, сообщают российские СМИ.
Женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Московский районный суд Петербурга привлек местную жительницу к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ из-за листовок, которые могли подорвать имидж Вооруженных сил РФ. Женщину признали виновной в осуществлении публичных действий, которые были направлены на дискредитацию использования российской армии для защиты интересов государства и его граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.
В результате нарушительница была оштрафована на 30 тыс. рублей, сообщается со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.
Судя по материалам дела, ЧП случилось в минувший четверг, 17 марта. Установлено, что жительница Петербурга расклеивала листовки запрещенного содержания в подземной парковке апарт-отеля на Пулковском. Суд пришел к выводу, что распространение таких сведений можно считать попыткой подрыва авторитета, имиджа и доверия к российским военным.
Ранее к ответственности привлекли мужчину 1989 г.р., который, по данным полиции, распространял в соцсети фейковые сведения о действиях ВС РФ. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оштрафовал его на 40 тыс. рублей. Противоправная публикация, способная дискредитировать деятельность российских военных, проводящих спецоперацию на территории Украины, была выявлена сотрудниками регионального УМВД РФ в одной из популярных социальных сетей, когда они осуществляли мониторинг, пояснили представители местных правоохранительных органов.
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