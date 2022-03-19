ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы самые счастливые страны мира
Названы самые счастливые страны мира
Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного дела
Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного дела
ДТП с девятью погибшими в Техасе мог спровоцировать 13-летний водитель
ДТП с девятью погибшими в Техасе мог спровоцировать 13-летний водитель
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Чулпан Хаматова подтвердила отъезд из РФЧулпан Хаматова подтвердила отъезд из РФ
Под Мариуполем погиб замкомандующего Черноморским флотом ПалийПод Мариуполем погиб замкомандующего Черноморским флотом Палий
Власти Франции заморозили активы ЦБ России на сумму €22 млрдВласти Франции заморозили активы ЦБ России на сумму €22 млрд
Президент Финляндии: вступление страны в НАТО может обострить обстановку в ЕвропеПрезидент Финляндии: вступление страны в НАТО может обострить обстановку в Европе
Номинированному на «Оскар» российскому режиссеру не дали визуНоминированному на «Оскар» российскому режиссеру не дали визу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Петербурженку оштрафовали за подрывающие имидж армии РФ листовки


19.3.2022 23:19
Петербурженку оштрафовали за подрывающие имидж армии РФ листовкиФото: sledcom.ru

Жительницу Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за попытку дискредитировать действия Вооруженных сил РФ, сообщают российские СМИ.

Женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Московский районный суд Петербурга привлек местную жительницу к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ из-за листовок, которые могли подорвать имидж Вооруженных сил РФ. Женщину признали виновной в осуществлении публичных действий, которые были направлены на дискредитацию использования российской армии для защиты интересов государства и его граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

В результате нарушительница была оштрафована на 30 тыс. рублей, сообщается со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

Судя по материалам дела, ЧП случилось в минувший четверг, 17 марта. Установлено, что жительница Петербурга расклеивала листовки запрещенного содержания в подземной парковке апарт-отеля на Пулковском. Суд пришел к выводу, что распространение таких сведений можно считать попыткой подрыва авторитета, имиджа и доверия к российским военным.

Ранее к ответственности привлекли мужчину 1989 г.р., который, по данным полиции, распространял в соцсети фейковые сведения о действиях ВС РФ. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оштрафовал его на 40 тыс. рублей. Противоправная публикация, способная дискредитировать деятельность российских военных, проводящих спецоперацию на территории Украины, была выявлена сотрудниками регионального УМВД РФ в одной из популярных социальных сетей, когда они осуществляли мониторинг, пояснили представители местных правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Отец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного делаОтец девочки, ушедшей из дома под Красноярском, стал фигурантом уголовного дела
СМИ: Бекмамбетов с женой уехали в ИзраильСМИ: Бекмамбетов с женой уехали в Израиль
Череп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустынеЧереп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустыне
Арестович: Мирное соглашение с Москвой может быть достигнуто в течение 1-2 недельАрестович: Мирное соглашение с Москвой может быть достигнуто в течение 1-2 недель
Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru