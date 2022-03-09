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Жителя ХМАО оштрафовали за дискредитацию ВС России
9.3.2022 20:42
Фото: primgazeta.ru
Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оштрафовал местного жителя на 40 тыс. рублей, передает пресс-служба регионального главка МВД России.
По данным полиции, мужчина 1989 г.р. распространял в соцсети фейковые сведения о деятельности Вооруженных сил РФ.
Публикация, которая дискредитировала действия ВС РФ, проводящих спецоперацию на территории Украины, была выявлена сотрудниками УМВД России по городу Сургуту в одной из социальных сетей, когда они осуществляли мониторинг.
Вскоре была установлена личность подозреваемого, который оказался местным жителем 1989 г.р. Суд привлек его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Установлено, что публичные действия мужчины были направлены на дискредитацию использования российских военных в целях защиты интересов государства и его граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.
Ранее полицейские Крыма в течение суток оформили административные материалы в отношении четырех жителей полуострова за дискредитацию ВС России. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, речь шла о демонстрации плакатов, которые дискредитировали действия военных, и появлении подобных материалов в социальной сети. Полицейские зафиксировали такие правонарушения в Симферополе, Феодосии и Ялте, после чего силовики составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.
В результате ялтинца суд оштрафовал на 50 тыс. рублей, жителей Симферополя на 35 тыс. рублей, а нарушителя из Феодосии, который публиковал материалы в социальной сети, на 30 тыс. рублей.
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