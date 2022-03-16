Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Бекмамбетов с женой уехали в Израиль

16.3.2022 21:29

Фото: biographe.ru



Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов, ранее высказавшийся против проведения военной спецоперации на Украине, покинул РФ вместе с супругой, передают СМИ.



По данным ряда источников, пара сейчас находится в Израиле.



В течение нескольких последних недель в прессе появлялись сообщения об отъезде за рубеж целого ряда знаменитостей, включая Аллу Пугачеву и Ивана Урганта. Певица и шоумен при этом решительно опровергли слухи о том, что они собираются эмигрировать. Теперь же в СМИ начали распространяться публикации об отъезде за рубеж кинематографиста Тимура Бекмамбетова и его супруги Наталии Фишман-Бекмамбетовой — помощника президента Татарстана и члена Общественной палаты РФ.



Пресс-секретарь жены режиссера на запрос "Татар-информ" пояснила, что в данный момент Наталия Львовна находится в плановом отпуске по состоянию здоровья. Все это было заранее должным образом согласовано еще в начале года. Уточняется, что жена Бекмамбетова поправляет здоровье в Израиле.



Ранее Тимур Бекмамбетов дал интервью американскому изданию Deadline, в котором прокомментировал действия российских военных на территории Украины. По мнению создателя "Ночного дозора" и "Елок", а также многих других популярных проектов, эти события он воспринимает как "трагедию" и "грандиозное бедствие".



Вскоре после этого стало известно, что кинематографист находится за пределами РФ. Отмечалось, что он в Израиле ведет подготовку к созданию документальной ленты DWW1. В этом проекте режиссер намерен проанализировать, как военная спецоперация РФ отражается в цифровом мире.



Автор: Злата Богатова

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