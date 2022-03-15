|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зампред Олимпийского комитета Норвегии покинул пост из-за отстранения россиян
15.3.2022 13:08
Фото: mk.ru
Ойвинд Ваттердал
Заместитель главы Олимпийского комитета Норвегии покидает пост после отстранения российских спортсменов, передают зарубежные СМИ.
Как подчеркнул Ойвинд Ваттердал, его личные ценности разошлись с позицией остальных членов организации.
Покидая пост, Ойвинд Ваттердал пояснил, что подобные действия организации противоречат его личным ценностям, а также не соответствуют представлениям о том, каким должен быть спорт. Ваттердал подчеркнул, что не хочет в будущем "ассоциироваться" с решением NIF.
Ранее Национальный олимпийский комитет и конфедерация спорта Норвегии (NIF) выступил против отстранения от участия в международных соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии. Комитет опубликовал соответствующий призыв до начала Паралимпийских игр, 26 февраля.
В связи с событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине, Международный Олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с инициативой отстранять российских и белорусских представителей от участия в соревнованиях разного уровня. После этого ряд федераций все же допустил атлетов из РФ и РБ к турнирам при условии нейтрального статуса.
В конце февраля российские футбольные клубы и сборные потеряли возможность участия в каких-либо турнирах международного уровня. В совместном заявлении ФИФА и УЕФА подчеркивалось, что современный мировой футбол сейчас "сплочен и солидарен" с теми, кто пострадал на территории Украины. Президенты обеих структур — Александер Чеферин и Джанни Инфантино — выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование обстановки в этой стране, и добавили, что международный футбол должен являться "вектором единства и мира".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|