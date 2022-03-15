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Зампред Олимпийского комитета Норвегии покинул пост из-за отстранения россиян


15.3.2022 13:08
Ойвинд ВаттердалФото: mk.ru
Ойвинд Ваттердал

Заместитель главы Олимпийского комитета Норвегии покидает пост после отстранения российских спортсменов, передают зарубежные СМИ.

Как подчеркнул Ойвинд Ваттердал, его личные ценности разошлись с позицией остальных членов организации.

Покидая пост, Ойвинд Ваттердал пояснил, что подобные действия организации противоречат его личным ценностям, а также не соответствуют представлениям о том, каким должен быть спорт. Ваттердал подчеркнул, что не хочет в будущем "ассоциироваться" с решением NIF.

Ранее Национальный олимпийский комитет и конфедерация спорта Норвегии (NIF) выступил против отстранения от участия в международных соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии. Комитет опубликовал соответствующий призыв до начала Паралимпийских игр, 26 февраля.

В связи с событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине, Международный Олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с инициативой отстранять российских и белорусских представителей от участия в соревнованиях разного уровня. После этого ряд федераций все же допустил атлетов из РФ и РБ к турнирам при условии нейтрального статуса.

В конце февраля российские футбольные клубы и сборные потеряли возможность участия в каких-либо турнирах международного уровня. В совместном заявлении ФИФА и УЕФА подчеркивалось, что современный мировой футбол сейчас "сплочен и солидарен" с теми, кто пострадал на территории Украины. Президенты обеих структур — Александер Чеферин и Джанни Инфантино — выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование обстановки в этой стране, и добавили, что международный футбол должен являться "вектором единства и мира".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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