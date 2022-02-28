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Российские клубы и сборные отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
28.2.2022 23:23
Фото: cnnturk.com
ФИФА и УЕФА объявили о решении отстранить российские футбольные клубы и сборные от участия во всех турнирах, передает РИА Новости.
Как указывается в совместном заявлении этих спортивных организаций, действие мер будет продолжаться вплоть до особого уведомления.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили об отстранении сборных и клубов РФ от всех международных турниров. Соответствующее совместное заявление появилось на официальном портале федерации. Отмечается, что решения, касающиеся российских футболистов, были вынесены высшими директивные органы обеих структур по решению неотложных вопросов — бюро совета ФИФА и исполкомом УЕФА.
В тексте подчеркивается, что современный международный футбол в полной мере "сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине". Президенты обеих спортивных организаций — Александер Чеферин и Джанни Инфантино — надеются на скорое урегулирование ситуации. В заявлении ФИФА и УЕФА также говорится о том, что футбол должен быть "вектором единства и мира между людьми".
Ранее Шведский футбольный союз отказался от возможного стыкового матча с национальной командой РФ, который должен был состояться в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу. В своем твиттере спортивная организация пояснила, что игра не будет проводиться, независимо от того, где бы ее ни собирались организовать.
Подобное решение приняли также в футбольном союзе Польши. Предполагалось, что российские футболисты примут команду этой страны 24 марта на стадионе "Динамо". Встреча со сборной Польши должна была стать матчем 1/2 финала стыков на ЧМ-2022. В случае победы россиянам предстояло на том же стадионе сыграть с победителем пары Швеция - Чехия.
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