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В Роскомнадзоре объяснили блокировку TJournal


06:01
В Роскомнадзоре объяснили блокировку TJournalФото: smi2.net

Доступ к порталу TJournal в России был блокирован из-за публикаций фейковой информации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о сведениях, касающихся жертвах среди российских военнослужащих и гражданского населения Украины.

В официальном сообщении РКН указано, что доступ к интернет-ресурсу TJournal в России ограничили на основании требования Генпрокуратуры РФ. В Роскомнадзоре заявили, что портал размещал публикации, в которых содержались недостоверные и при этом общественно значимые сведения. Информация, которая стала причиной блокировки, касалась многочисленных жертв среди российских военных и представителей гражданского населения Украины, отмечается в комментарии РКН.

Кроме того, пояснили в Роскомнадзоре, на указанном портале выявили публикации, в которых имелась недостоверная информация об ударах ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям Украины. Действующее российское законодательство за такого рода правонарушения предусматривает уголовную ответственность. Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, после которого в Уголовном кодексе появилось наказание за распространение ложных сведений о действиях российских военных и дискредитацию ВС, а также призывы к введению санкций в отношении нашей страны. Кроме того, в кодексе теперь есть статья о публичных действиях, целью которых являлась дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов России и граждан государства, поддержания международного мира и безопасности. Наказанием за такие правонарушения может оказаться штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Вскоре после принятия этого закона ряд СМИ сообщил о приостановлении деятельности в России. Среди них были RAI, CNN, CBS, Bloomberg и другие. Как отмечал генеральный директор британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" Тим Дейви, новый закон "криминализует независимую журналистику". Поэтому их журналисты на время прекратят работу в России.

Жителей различных регионов РФ все чаще начали привлекать к ответственности за дискредитацию ВС России и публикации недостоверной информации. В частности, на прошлой неделе Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оштрафовал местного жителя на 40 тыс. рублей. Мужчина 1989 г.р. распространял в соцсети фейковые сведения о деятельности Вооруженных сил РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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