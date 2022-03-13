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Женская сеть myJulia.ru
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Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу
06:36
Фото: smi2.net
Содержащуюся под стражей по делу об убийстве девятилетней девочки Ульяну Ланскую переводят в психиатрическую больницу.
Вологодский горсуд вынес соответствующее постановление с учетом результатов судебно-психиатрической экспертизы от 23 декабря прошлого года.
Специалисты, проводившие исследование, выявили признаки психического расстройства, которое требует помещения женщины в стационар для оказания необходимой помощи. Поэтому суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.
Ранее следствие ходатайствовало о переводе обвиняемой на срок предварительного расследования уголовного дела – до 18 апреля - в Вологодскую областную психбольницу.
Отмечается, что Ланской запрещено вступать в контакт с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, которое возбудили после гибели ребенка. Исключением могут стать лишь случаи производства следственных и процессуальных действий. Кроме того, женщина не может отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и иметь доступ к интернету.
Напомним, 40-летнюю Ланскую, которая в прошлом была поставлена на учет в психоневрологический диспансер, задержали минувшей осенью в Карелии по подозрению в причастности к гибели девочки. Останки Софии Жаворонковой нашли в одной из квартир Вологды. Подозреваемая случайно встретила девочку на улице, когда та гуляла с подружкой-сверстницей. Женщине удалось войти в доверие к детям, после чего она пригласила их к себе домой, пообещав сладости и мультики.
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