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Семья девочки, убитой в Вологде, злоупотребляет спиртным


20.10.2021 12:40
Семья девочки, убитой в Вологде, злоупотребляет спиртнымФото: 111diet.ru

Мать и другие родственники девятилетней девочки, убитой в Вологде, злоупотребляют алкоголем, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального следственного управления.

Семья, где рос ребенок, в прошлом была признана неблагополучной.

В отношении матери погибшей школьницы по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", передает ИА REGNUM. По версии следствия, женщина и другие родственники ребенка, в течение долгого времени злоупотребляя спиртным, не уделяли Софии должного внимания. В результате девочка большую часть свободного времени была вынуждена проводить на улице.

Ранее стало известно о гибели Софии Жаворонковой, тело которой было найдено в одной из квартир Вологды. Причиной смерти девочки стали множественные ножевые ранения. В совершении убийства подозревается 40-летняя женщина, в прошлом поставленная на учет в психоневрологический диспансер. По данным полиции, после преступления она выехала в Карелию, где была найдена и помещена в больницу.

Следователям уже удалось допросить подозреваемую. Женщина начала давать признательные показания, заявив, что расправилась с ребенком, из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

По данным российских СМИ, подозреваемая случайно встретила девочку на улице, когда та гуляла с подружкой-сверстницей. Женщине удалось войти в доверие к детям, после чего она пригласила их к себе домой, пообещав сладости и мультики. Позднее она отпустила одну из школьниц, а потом совершила убийство второй девочки. Мать хватилась лишь на следующий день. По словам женщины, она полагала, что маленькая София находится у бабушки. Однако к тому времени ребенок уже был мертв.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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