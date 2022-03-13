Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Карелии убили пять краснокнижных оленей

13.3.2022 09:33

Фото: wordpress.com



На севере Карелии браконьеры убили пять диких северных оленей, которые занесены в Красную книгу России.



Как рассказал руководитель Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис, животные погибли на территории Кемского района.



По словам Суткайтиса, опубликовавшего сообщение на своей странице в социальной сети, проводится расследование по факту инцидента. Он подчеркнул, что сам факт случившегося свидетельствует о том, что браконьерство можно считать главным фактором сокращения этого вида.



Руководитель Баренц-отделения WWF России выразил мнение о необходимости безотлагательных мер, направленных на усиление контроля. Кроме того, очень важно участие неравнодушной общественности, чтобы сохранить оленя от полного уничтожения. Как пояснил Суткайтис, тела погибших животных были найдены инспекторами Госохотнадзора.



Судя по информации, которая размещена на официальном портале WWF, на территории России сейчас обитает не более миллиона диких северных оленей.



В начале марта в Новгородской области успешно провели операцию по спасению двух осиротевших медвежат, когда в региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства поступил сигнал о гибели хищницы в лесах Шимского района. Отмечалось, что животное было застрелено браконьерами, которые прибыли в регион из Петербурга.



Мероприятия по розыску осиротевших медвежат продолжались в течение двух суток. К счастью, специалистам удалось отыскать двух детенышей, которые были переданы в комитет охотничьего хозяйства. Специалисты в тот момент оценивали состояние медвежат как нормальное.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.3.2022 19:05 Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков

Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков 12.3.2022 18:38 Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России

Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России 12.3.2022 15:12 Замглавы «Аэрофлота» уволился и покинул Россию

Замглавы «Аэрофлота» уволился и покинул Россию 12.3.2022 12:05 На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно Шеклтона

На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно Шеклтона 12.3.2022 11:28 Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест