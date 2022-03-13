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В Карелии убили пять краснокнижных оленей


13.3.2022 09:33
В Карелии убили пять краснокнижных оленейФото: wordpress.com

На севере Карелии браконьеры убили пять диких северных оленей, которые занесены в Красную книгу России.

Как рассказал руководитель Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис, животные погибли на территории Кемского района.

По словам Суткайтиса, опубликовавшего сообщение на своей странице в социальной сети, проводится расследование по факту инцидента. Он подчеркнул, что сам факт случившегося свидетельствует о том, что браконьерство можно считать главным фактором сокращения этого вида.

Руководитель Баренц-отделения WWF России выразил мнение о необходимости безотлагательных мер, направленных на усиление контроля. Кроме того, очень важно участие неравнодушной общественности, чтобы сохранить оленя от полного уничтожения. Как пояснил Суткайтис, тела погибших животных были найдены инспекторами Госохотнадзора.

Судя по информации, которая размещена на официальном портале WWF, на территории России сейчас обитает не более миллиона диких северных оленей.

В начале марта в Новгородской области успешно провели операцию по спасению двух осиротевших медвежат, когда в региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства поступил сигнал о гибели хищницы в лесах Шимского района. Отмечалось, что животное было застрелено браконьерами, которые прибыли в регион из Петербурга.

Мероприятия по розыску осиротевших медвежат продолжались в течение двух суток. К счастью, специалистам удалось отыскать двух детенышей, которые были переданы в комитет охотничьего хозяйства. Специалисты в тот момент оценивали состояние медвежат как нормальное.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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