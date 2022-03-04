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Под Новгородом охотоведы спасли осиротевших медвежат
4.3.2022 17:32
Фото: bier-loga.ru
В Новгородской области успешно провели операцию по спасению двух осиротевших медвежат, передает агентство "Интерфакс".
О случившемся рассказали в пресс-центре регионального правительства.
Как стало известно, в региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства в минувшую среду, 2 марта, поступил сигнал о гибели медведицы в лесах Шимского района области. Отмечалось, что животное было застрелено браконьерами, которые прибыли в Новгородскую область из Петербурга.
По данным охотоведов, у погибшей хищницы могли остаться несколько детенышей, совершенно не приспособленных к самостоятельной жизни в силу возраста. После смерти матери медвежатам грозила неминуемая гибель.
Мероприятия по розыску осиротевших медвежат продолжались в течение двух суток. К счастью, специалистам удалось отыскать двух детенышей, которые были переданы в комитет охотничьего хозяйства. Специалисты оценили состояние медвежат как нормальное.
Предполагается, что в самое ближайшее время медвежат доставят в Холмский район, где их заберут сотрудники специализированного центра. Уникальная организация, занимающаяся спасением медвежат, оставшихся сиротами, расположена на территории Тверской области.
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