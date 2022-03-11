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В Бурятии нашли тело туриста, погибшего под лавиной


11.3.2022 20:01
В Бурятии нашли тело туриста, погибшего под лавинойФото: images-on-off.com

В горах Восточного Саяна найдено тело туриста, который погиб при сходе снежной лавины, передает "Интерфакс".

Как рассказали в региональном Агентстве по ГО и ЧС, поиски велись спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ближайшее время тело погибшего туриста на борту Ми-8 эвакуируют в Иркутск, сообщает агентство со ссылкой на представителей регионального ведомства.

ЧП случилось в минувший вторник, 8 марта, когда экстренные службы приняли сигнал о сходе лавины на перевале Пушкина в Окинском районе Бурятии. На пути снежной массы оказались туристы, находившиеся в составе организованной группы. Пострадавшим удалось связаться со спасателями и рассказать о гибели одного человека. После этого связь с группой была прервана в течение почти двух суток.

В четверг к месту, указанному туристами, направился вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска. Спасатели Никольского ФГКУ "Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России" эвакуировали пострадавших в населенный пункт Кырен. Состояние туристов в тот момент оценивалось как удовлетворительное, пояснили представители ведомства.

Ранее правоохранительные органы Иркутской области начали выяснять обстоятельства гибели мужчины на горнолыжном курорте в Байкальске. Трагический случай произошел накануне, 10 марта, когда 56-летний мужчина отдыхал на курорте "Гора Соболиная".

Турист катался на лыжах и при спуске с горы развил большую скорость. Не сумев быстро свернуть, мужчина врезался в оказавшуюся перед ним молодую женщину. Турист получил травмы, от которых погиб не месте. 28-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у нее повреждение головы и ушибы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

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