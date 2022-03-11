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На берегу Байкала погиб турист
11.3.2022 17:26
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели мужчины на горнолыжном курорте в Байкальске, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
Трагический случай произошел накануне, 10 марта, указано в сообщении ведомства.
56-летний мужчина отдыхал на курорте "Гора Соболиная" в Байкальске. Турист катался на лыжах и при спуске с горы развил большую скорость. Не сумев быстро свернуть, мужчина врезался в оказавшуюся перед ним молодую женщину. Турист получил травмы, от которых погиб не месте.
По данным ведомства, 28-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у нее повреждение головы и ушибы.
В ходе начатой проверки установлено, что погибший мужчина прибыл в Байкальск в составе группы жителей Братска. Обстоятельства случившегося также выясняет прокуратура региона.
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