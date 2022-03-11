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Под Омском при пожаре погибли трое взрослых и ребенок
11.3.2022 18:36
Фото: livejournal.com
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в результате пожара в частном доме, передают российские СМИ.
Среди жертв трагедии - 12-летний ребенок, сообщается со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Правоохранительные органы Омской области выясняют причины ЧП, случившегося на улице Карбышева в поселке Тевриз, где сегодня ранним утром загорелся частный дом. Ликвидировав огонь, пожарные обнаружили во внутренних помещениях тела четырех человек. Жертвами трагедии стали две женщины, 53 и 75 лет, 12-летний внук старшей из них, а также 56-летний мужчина, который проживал во второй половине дома.
Предположительно, возгорание могло начаться из-за неисправности старой печи. Согласно предварительным выводам специалистов, люди скончались из-за отравления продуктами горения. По итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум и более людям по неосторожности).
Ранее сообщалось о ЧП в поселке Ковалевка Аксайского района Ростовской области, где пожарные, потушив возгорание в частном доме, обнаружили внутри останки двух малолетних детей. Погибшие девочка и мальчик, соответственно 2015 и 2011 г.р., предположительно, находились в доме одни. Как полагают специалисты, пожар мог начаться из-за короткого замыкания и нарушений в процессе эксплуатации печи на твердом топливе. Площадь возгорания составила 24 кв. м.
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