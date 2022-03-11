ИнтерНовости - новости в стране и мире
Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест
Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест
Мазепин сообщил, что Haas расторг контракт, не связавшись с ним
Мазепин сообщил, что Haas расторг контракт, не связавшись с ним
«ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей
«ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих местГоликова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест
США запретят импорт российских водки и алмазовСША запретят импорт российских водки и алмазов
Ургант сообщил, когда вернется в РоссиюУргант сообщил, когда вернется в Россию
Авиакомпания Pegasus на время прекратит полеты в РФАвиакомпания Pegasus на время прекратит полеты в РФ
В Ростовской области двое детей стали жертвами пожараВ Ростовской области двое детей стали жертвами пожара

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ростовской области двое детей стали жертвами пожара


11.3.2022 07:03
В Ростовской области двое детей стали жертвами пожараФото: vk.com

Правоохранительные органы Ростовской области выясняют обстоятельства трагического происшествия в поселке Ковалевка Аксайского района.

Пожарные, потушив возгорание в частном доме, обнаружили внутри останки двух малолетних детей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Как стало известно, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы от очевидцев накануне, примерно в 17:28 по местному времени. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, частный дом уже полностью был охвачен пламенем. Огонь был потушен к 19:15, площадь возгорания составила 24 кв. м, пояснили в ведомстве.

Внутри сгоревшего дома пожарные обнаружили останки девочки и мальчика, соответственно 2015 и 2011 г.р. Предположительно, дети находились в доме одни. Как полагают специалисты, пожар мог начаться из-за короткого замыкания и нарушений в процессе эксплуатации печи на твердом топливе.

Ранее следственные органы города Черногорска в Хакасии возбудили уголовное дело после трагической гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме. Три ребенка пострадали. ЧП случилось в доме на улице Фрунзе, где проживала многодетная семья.

В два часа ночи внезапно проснувшийся мужчина смог заметить возгорание, после чего помог выбраться из дома супруге и детям. Девятилетний мальчик и пятилетняя девочка скончались, когда их доставили в больницу. Их мать, а также трое детей возраста трех, семи и двенадцати лет были экстренно госпитализированы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Консульство Белоруссии в Мюнхене возглавляла оппозиционеркаКонсульство Белоруссии в Мюнхене возглавляла оппозиционерка
В Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армииВ Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армии
В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страныВ Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
На Урале начата проверка после гибели рабочего в шахтеНа Урале начата проверка после гибели рабочего в шахте
Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих местГоликова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru