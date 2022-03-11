Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростовской области двое детей стали жертвами пожара

11.3.2022 07:03

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Ростовской области выясняют обстоятельства трагического происшествия в поселке Ковалевка Аксайского района.



Пожарные, потушив возгорание в частном доме, обнаружили внутри останки двух малолетних детей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.



Как стало известно, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы от очевидцев накануне, примерно в 17:28 по местному времени. Когда к месту происшествия прибыли пожарные, частный дом уже полностью был охвачен пламенем. Огонь был потушен к 19:15, площадь возгорания составила 24 кв. м, пояснили в ведомстве.



Внутри сгоревшего дома пожарные обнаружили останки девочки и мальчика, соответственно 2015 и 2011 г.р. Предположительно, дети находились в доме одни. Как полагают специалисты, пожар мог начаться из-за короткого замыкания и нарушений в процессе эксплуатации печи на твердом топливе.



Ранее следственные органы города Черногорска в Хакасии возбудили уголовное дело после трагической гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме. Три ребенка пострадали. ЧП случилось в доме на улице Фрунзе, где проживала многодетная семья.



В два часа ночи внезапно проснувшийся мужчина смог заметить возгорание, после чего помог выбраться из дома супруге и детям. Девятилетний мальчик и пятилетняя девочка скончались, когда их доставили в больницу. Их мать, а также трое детей возраста трех, семи и двенадцати лет были экстренно госпитализированы.



Автор: Злата Богатова

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