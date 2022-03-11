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Авиакомпания Pegasus на время прекратит полеты в РФ


11.3.2022 11:15
Авиакомпания Pegasus на время прекратит полеты в РФФото: zagranportal.ru

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines не будет осуществлять рейсы в Россию и из нее в течение двух недель.

Как указано в заявлении, которое появилось на официальном сайте организации, меры будут действовать в период с 13 по 27 марта.

В компании пояснили, что их решение связано с санкциями, которые были объявлены Евросоюзом в отношении РФ после начала проведения российскими военными спецоперации на территории Украины.

Накануне, 10 марта, в Турции ввели ограничения на продажу билетов для граждан РФ в третьи страны. Соответствующую рассылку сделала авиакомпания Turkish Airlines, проинформировав об изменениях российских билетных агентов. Как стало известно, оформляются документы лишь "с вылетом/прилетом из/в Россию". Как поясняли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такое решение Turkish Airlines связано с блокировкой карт Visa и Mastercard, из-за которых начали возникать сложности в осуществлении платежей.

Ранее в АТОР назвали зарубежные страны, где для оплаты принимают карты "Мир". Российским туристам также перечислили курортные места, в отелях которых преобладает система "все включено". Произведя оплату такой путевки в РФ, вполне можно избежать каких-либо непредвиденных трат в валюте, оказавшись за рубежом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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