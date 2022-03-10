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В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
10.3.2022 22:58
Фото: time-namaz.ru
Авиакомпания Turkish Airlines уведомила билетных агентов в РФ о приостановлении продаж на полеты из Турции в третьи страны, передают российские СМИ.
Сейчас билеты гражданам РФ оформляют лишь "с вылетом/прилетом из/в Россию".
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение руководства турецкой авиакомпании Turkish Airlines об изменении правил покупки билетов для россиян связано с блокировкой карт Visa и Mastercard. После недавних изменений возникли сложности в прохождении платежей.
Сейчас гражданам РФ предлагается приобретать билеты по любым маршрутам, которые в обязательном порядке должны начинаться либо заканчиваться на территории России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты запланированного пути.
Представители АТОР пояснили, что российским гражданам сейчас не удастся приобрести отдельный билет на рейс указанной компании из Турции в другие государства, включая, например Испанию или Соединенные Штаты. Другими словами, "летать на Turkish Airlines вне контура Россия—Турция" россияне пока не могут.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о длинных очередях, которые возникли перед офисами Turkish Airlines в Москве и Петербурге. По данным TourDom.ru и других источников, причиной этого могла стать возросшая востребованность в рейсах компании среди тех, кто хотел бы вылететь за границу. Отмечалось, что в последнее время Стамбул оказался одним из основных транзитных хабов, которым также пользуются те, кто сейчас хочет возвратиться в Россию.
Напомним, несколько дней назад "Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Азербайджан на ближайшие две с половиной недели. Как поясняли тогда в пресс-службе организации, изменения обусловлены геополитической ситуацией. Речь шла о полетах в такие города Азербайджана, как Баку, Гянджа и Ленкорань.
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