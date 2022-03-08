Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»

14:11

Фото: tver4you.ru



Перечень зарубежных стран, где для оплаты принимают карты "Мир", появился на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Ранее стало известно о прекращении обслуживания за границей карт международных платежных систем Visa и Mastercard, оформленных в России.



Российским туристам перечислили курортные места, где принимают для оплаты карты "Мир". Судя по списку, подготовленному экспертами АТОР, в ближайшие месяцы можно будеть рассчитывать на организованные зарубежные туры в два типа государств.



В первую группу стран вошли направления, в отелях которых преобладает система "все включено". Произведя оплату такой путевки в РФ, вполне можно избежать каких-либо непредвиденных трат в валюте, оказавшись за рубежом. Среди таких стран указаны Египет, ОАЭ, Тунис и Турция. В случае, если восстановится прямое авиасообщение, в эту группу могут также войти Доминикана, Куба и Мексика.



Во второй группе перечислены государства, где можно использовать карты "Мир". По данным АТОР, это Абхазия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Южная Осетия. Кроме того, с российскими картами такого типа уже работают некоторые турецкие банки, их обслуживают во Вьетнаме, на Кипре и в аэропорту Дубая.



На прошлой неделе стало известно, что американская корпорация Mastercard прекращает деятельность на территории России. Предполагается, что выпущенные российскими банками карты не будут поддерживаться международными платежными системами.



Карты, которые были выпущены банками на территории РФ, не будут поддерживаться Mastercard, указывается в заявлении международной платежной системы. Кроме того, все карты Mastercard, оформленные за границей, не будут действовать в банкоматах и магазинах России. Всем, кто сейчас находится за рубежом, настоятельно рекомендуют поспешить, чтобы снять наличные.



Автор: Злата Богатова

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