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Китайские производители сократили поставки смартфонов в РФ
10.3.2022 16:18
Фото: pepelac.news
Крупнейшие китайские производители смартфонов, несмотря на давление со стороны официального Пекина, который поддерживает Москву, сокращают поставки в Россию. В связи с изменениями курса рубля и санкций, объявленных Западом, уменьшают объем Huawei, Oppo и Xiaomi, пишет газета Financial Times.
Со ссылкой на собственные осведомленные источники отмечается, что указанные компании уже по меньшей мере вдвое уменьшили объем поставок своей продукции в РФ за период с конца февраля, когда российские военные начали проводить масштабную спецоперацию на территории Украины.
Конкретные сведения о натуральном или денежном выражении сокращения объемов пока не приводятся. Отмечается лишь, что в последнее время на долю смартфонов китайских компаний приходилось порядка 60% этого сегмента отечественного рынка.
Сами компании также пока не делали каких-либо официальных комментариев по этому поводу. Как пояснил один из бывших топ-менеджеров Xiaomi, китайским производителям довольно сложно высказывать свою позицию публично, как это могут делать Apple и Samsung. Необходимо учитывать, что официальный Пекин поддерживает позицию Москвы, которая сейчас проводит спецоперацию на территрии Украины, констатировал он.
По данным FT, сокращение поставок может свидетельствовать о том, что совместные усилия лидеров КНР и РФ Си Цзиньпина и Владимира Путина выстраивать тесные взаимоотношения не способны в полной мере обезопасить китайские компании от потенциальных негативных последствий из-за перемен в геополитической обстановке.
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