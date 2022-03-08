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«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Азербайджан
8.3.2022 22:10
Фото: vk.com
На ближайшие две с половиной недели российская авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает рейсы в Азербайджан.
Как пояснили в пресс-службе организации, изменения обусловлены геополитической ситуацией.
Со ссылкой на заявление авиаперевозчика агентство "Интерфакс" сообщает, что речь идет о полетах в такие города Азербайджана, как Баку, Гянджа и Ленкорань. Изменения будут действовать в период с 8 по 26 марта включительно.
На текущий момент "Уральские авиалинии" входят в топ-5 отечественных авиакомпаний по совокупному объему перевозок. Компания базируется в столичном "Домодедово", петербургском "Пулково" и екатеринбургском "Кольцово". Ранее было объявлено о прекращении с 4 марта полетов в Армению, Израиль и ОАЭ, спустя два дня были закрыты рейсы в Египет.
Напомним, не так давно представители компании "Аэрофлот" опровергли появившиеся в прессе сообщения об отставке и отъезде за пределы РФ генерального директора Михаила Полубояринова. Подчеркивалось, что он продолжает работать в прежнем качестве, находясь в Москве.
До того "Коммерсантъ" сообщил, что глава "Аэрофлота" уволился вскоре после того, как было принято решение об изъятии иностранных лайнеров у российских перевозчиков. Отмечалось, что Полубояринов мог выехать за пределы России и перестал выходить на связь.
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