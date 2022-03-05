Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора

5.3.2022 11:04

Фото: rbk.ru



Представители компании "Аэрофлот" опровергли появившиеся в прессе сообщения об отставке и отъезде за пределы РФ генерального директора Михаила Полубояринова, передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, он продолжает работать в прежнем качестве, находясь в Москве.



Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов уволился вскоре после того, как было принято решение об изъятии иностранных лайнеров у российских перевозчиков. Отмечалось, что гендиректор компании мог выехать из России. Со ссылкой на собственные источники газета рассказывала, как Полубояринов не выходил на связь в течение нескольких дней. В результате и.о. был назначен глава дочерней авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.



В "Аэрофлоте" эти сведения официально опровергли. Прокомментировав публикации в СМИ об увольнении Михаила Полубояринова, представители компании пояснили, что сейчас он находится в Москве, продолжая исполнять свои должностные обязанности в полном объеме, передает "Интерфакс".



Накануне, 4 марта, стало известно об отставке Андрея Калмыкова, занимавшего пост генерального директора "Победы" - третьей авиакомпании группы "Аэрофлот". По данным российских СМИ, он оставил должность из-за принципиальных изменений условий работы компании, когда лизингодатель перевозчика сообщил о прекращении действия договора перестрахования самолетов.



Автор: Злата Богатова

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