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Сохиев покинул пост главного дирижера Большого театра
7.3.2022 23:39
Фото: profkiosk.ru
Известный российский дирижер Туган Сохиев покидает пост музыкального руководителя и главного дирижера Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
В своем открытом письме он пояснил, что также прекращает сотрудничество с Национальным оркестром Капитолия Тулузы.
Информацию об уходе Тугана Сохиева агентству ТАСС подтвердил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.
Обращение дирижера, в котором он подробно описывает причины, побудившие принять его такое решение, опубликовано на сайте ClassicalMusicNews. Как пояснил Туган Сохиев, он сейчас оказался перед необходимостью делать выбор между двумя культурами. Администрация Тулузы при этом выступила против проведения русско-французского фестиваля, который он организовывал.
Дирижер предположил, что в будущем его попытаются заставить выбирать между Чайковским и и Бетховеном, Стравинским и Брамсом, Шостаковичем и Дебюсси, учитывая, что в одной из стран Европы - Польше - уже запретили отечественную музыку. В сложившихся условиях он вынужден уйти из ГАБТ и одновременно разорвать контракт с французским оркестром.
Туган Сохиев являлся музыкальным руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы с 2008 года, а в 2014 году также стал главным дирижером Большого театра.
На прошлой неделе стало известно, что Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, а Королевский оперный театр Ковент-Гарден расторг контракт текущего сезона с российским дирижером Павлом Сорокиным.
Ранее ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе выразил обеспокоенность в связи с оттоком из РФ иностранных артистов и студентов. Они начали покидать нашу страну, из-за "колоссального давления", которое на них оказывали из-за рубежа. По словам балетмейстера из России уехало уже "огромное количество" тех, кто работал в Большом и Мариинском театрах, а также студентов. В связи с этим отечественная культура может столкнуться с серьезными кадровыми проблемами, констатировал Цискаридзев в ходе заседания комиссии "Единой России" по образованию и науке.
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