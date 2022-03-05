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Цискаридзе обеспокоил отток из РФ иностранных артистов


5.3.2022 20:13
Цискаридзе обеспокоил отток из РФ иностранных артистовФото: livejournal.com

Иностранные артисты и студенты начали покидать нашу страну, поэтому отечественная культура в будущем может столкнуться с кадровыми проблемами, заявил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Балетмейстер сообщил, что из РФ уже уехало "огромное количество" его студентов, а также тех, кто работал в Большом и Мариинском театрах.

По словам Николая Цискаридзе, на артистов оказывалось "колоссальное давление" из-за рубежа, после чего они приняли решение покинуть РФ. Балетмейстер высказался на эту тему в ходе сегодняшнего заседания комиссии "Единой России" по образованию и науке, передает агентство "Интерфакс".

Балетмейстер отметил, что получил большое количество писем, в которых его ученики с извинениями сообщали о том, что уезжают за пределы России. При этом они выражали надежду на возвращение, добавил Цискаридзе. Он признался, что прикладывал много усилий для того, чтобы "эти мальчики и девочки" связали свою жизнь с нашей страной, однако их практически вынудили покинуть РФ.

Кроме того, академию Вагановой начали массово покидать учившиеся там иностранцы. Число будущих артистов балета, приезжающих в Россию, чтобы учиться в этом знаменитом учреждении, скоро может значительно сократиться, констатировал балетмейстер, предположив, что это повлечет за собой сложности финансового характера.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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