Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

1.3.2022 16:03

Фото: livejournal.com



Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.



Об этом сообщается на официальном сайте организации, где приводится заявление обер-бургомистра (мэра) Мюнхена Дитера Райтера.



Как стало известно, решение властей Мюнхена о расставании с главным дирижером местного филармонического оркестра Валерием Гергиевым было принято в связи с ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Украины. Срок действия контракта Гергиева, занимавшего эту должность с 2015 года, был рассчитан на период до 2025 года.



Накануне Парижской филармонией было принято решение об отмене концертов оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера. Предполагалось, что музыкальный коллектив приедет во Францию в апреле. Кроме того, представители Карнеги-холла в Нью-Йорке объявили о том, что руководить Венским филармоническим оркестром на предстоящих трех концертах вместо Валерия Гергиева будет канадский пианист и дирижер Янник Незе-Сеген.



По данным агентства "Интерфакс", представители ФРГ направили Третьяковской галерее требование о досрочном закрытии экспозиции "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". В российском учреждении пояснили, что речь не шла об официальном прекращении патроната президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера над совместно организованной выставкой.



Послание поступило от главы Фонда искусства и культуры в Бонне Вальтера Смерлинга, после чего российская сторона приступила к оформлению документов, связанных с прекращением международного проекта. На этой выставке были представлены работы, которые в течение последних тридцати лет создавались уже признанными и совсем молодыми художниками.



Автор: Злата Богатова

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