ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава Косово требует срочного приема в НАТО
Глава Косово требует срочного приема в НАТО
СМИ: Украина пригласила Абрамовича для помощи в переговорах с РФ
СМИ: Украина пригласила Абрамовича для помощи в переговорах с РФ
Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в КиевеРоссийские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестраГергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
В МИД Индии вызвали послов РФ и УкраиныВ МИД Индии вызвали послов РФ и Украины
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целейШойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра


1.3.2022 16:03
Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестраФото: livejournal.com

Валерий Гергиев больше не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, где приводится заявление обер-бургомистра (мэра) Мюнхена Дитера Райтера.

Как стало известно, решение властей Мюнхена о расставании с главным дирижером местного филармонического оркестра Валерием Гергиевым было принято в связи с ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Украины. Срок действия контракта Гергиева, занимавшего эту должность с 2015 года, был рассчитан на период до 2025 года.

Накануне Парижской филармонией было принято решение об отмене концертов оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера. Предполагалось, что музыкальный коллектив приедет во Францию в апреле. Кроме того, представители Карнеги-холла в Нью-Йорке объявили о том, что руководить Венским филармоническим оркестром на предстоящих трех концертах вместо Валерия Гергиева будет канадский пианист и дирижер Янник Незе-Сеген.

По данным агентства "Интерфакс", представители ФРГ направили Третьяковской галерее требование о досрочном закрытии экспозиции "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". В российском учреждении пояснили, что речь не шла об официальном прекращении патроната президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера над совместно организованной выставкой.

Послание поступило от главы Фонда искусства и культуры в Бонне Вальтера Смерлинга, после чего российская сторона приступила к оформлению документов, связанных с прекращением международного проекта. На этой выставке были представлены работы, которые в течение последних тридцати лет создавались уже признанными и совсем молодыми художниками.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Минобороны РФ сообщает о полной блокировке ХерсонаМинобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФСША намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядковВ СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядков
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в саунеВ Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
Во Франции арестуют виллы, яхты и счета попавших под санкции россиян Во Франции арестуют виллы, яхты и счета попавших под санкции россиян

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru