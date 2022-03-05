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В Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армии


13:13
В Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армииФото: hibiny.com

Суд Центрального района Кемерово вынес решение по делу местного жителя, который опубликовал в социальной сети видеоматериал с призывом к участию в несогласованной акции против действий Вооруженных сил РФ.

49-летний мужчина был признан виновным и оштрафован на 60 тысяч рублей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, видео с призывом принять участие в несогласованном митинге было выявлено в результате мониторинга СМИ и сети Интернет. По данным полиции, речь шла об акции, организаторы которой выступали против действий ВС РФ. Автором видеоролика оказался 49-летний житель Кемерово.

В отношении пользователя был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ, которую внесли в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта. В соответствии с изменениями действующего законодательства гражданам в качестве максимальной меры наказания может грозить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области создается молодежная команда, которой предстоит вести борьбу с недостоверными сведениями. Дружина формируется по инициативе врио главы администрации региона Максима Егорова. Он пояснил, что в настоящее время в сети появляется большое количество публикаций, связанных с событиями, которые разворачиваются на Украине, а также о состоянии экономики РФ. Поэтому идея о создании кибердружины как никогда актуальна, указывал врио главы администрации Тамбовской области.

Предполагается, что в коллектив войдут учащиеся Тамбовского госуниверситета им. Державина и Тамбовского технического госуниверситета. Студентам предстоит вести мониторинг сетевого пространства в поисках фейковых вбросов. Затем по уже отработанной методике они будут устанавливать первоисточники публикуемых материалов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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