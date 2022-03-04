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В Тамбовской области формируют кибердружину для борьбы с фейками
4.3.2022 18:29
Фото: jindatheme.com
В Тамбовской области создается молодежная команда, которой предстоит вести борьбу с недостоверными сведениями.
Дружина формируется по инициативе врио главы администрации региона Максима Егорова, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областных властей.
Как заявил Максим Егоров, в настоящее время в сети появляется большое количество публикаций, связанных с событиями, которые разворачиваются на Украине, а также о состоянии экономики РФ. Поэтому идея о создании кибердружины как никогда актуальна, указал врио главы администрации Тамбовской области.
По словам Егорова, фактически в Тамбове уже начала действовать группа студентов, которые в качестве волонтеров готовых вести борьбу с фейками. Молодежь намерена объявить о создании кибердружины, некого специального отряда, и Егоров поручил проработать этот вопрос.
Предполагается, что в коллектив войдут учащиеся Тамбовского госуниверситета им. Державина и Тамбовского технического госуниверситета. Студентам предстоит вести мониторинг сетевого пространства в поисках фейковых вбросов. Затем по уже отработанной методике они будут устанавливать первоисточники публикуемых материалов.
Глава региона также отметил, что важно размещать результаты деятельности этой кибердружины в прессе и социальных сетях, чтобы "правду узнало как можно больше людей".
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