ИнтерНовости - новости в стране и мире
Запашный прокомментировал запрет на участие кошек из РФ в выставках за рубежом
Запашный прокомментировал запрет на участие кошек из РФ в выставках за рубежом
Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в РФ
Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в РФ
В Минобороны сообщили о попытке провокации у Запорожской АЭС
В Минобороны сообщили о попытке провокации у Запорожской АЭС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На юге РФ продлили режим закрытия небаНа юге РФ продлили режим закрытия неба
Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту МихалковаУкраинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова
В РФ по решению Роскомнадзора заблокируют FacebookВ РФ по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook
В кинотеатрах РФ в повторный прокат выйдут фильмы БалабановаВ кинотеатрах РФ в повторный прокат выйдут фильмы Балабанова
Мошенники выманили у жительницы Тульской области более 4 млн рублейМошенники выманили у жительницы Тульской области более 4 млн рублей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тамбовской области формируют кибердружину для борьбы с фейками


4.3.2022 18:29
В Тамбовской области формируют кибердружину для борьбы с фейкамиФото: jindatheme.com

В Тамбовской области создается молодежная команда, которой предстоит вести борьбу с недостоверными сведениями.

Дружина формируется по инициативе врио главы администрации региона Максима Егорова, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областных властей.

Как заявил Максим Егоров, в настоящее время в сети появляется большое количество публикаций, связанных с событиями, которые разворачиваются на Украине, а также о состоянии экономики РФ. Поэтому идея о создании кибердружины как никогда актуальна, указал врио главы администрации Тамбовской области.

По словам Егорова, фактически в Тамбове уже начала действовать группа студентов, которые в качестве волонтеров готовых вести борьбу с фейками. Молодежь намерена объявить о создании кибердружины, некого специального отряда, и Егоров поручил проработать этот вопрос.

Предполагается, что в коллектив войдут учащиеся Тамбовского госуниверситета им. Державина и Тамбовского технического госуниверситета. Студентам предстоит вести мониторинг сетевого пространства в поисках фейковых вбросов. Затем по уже отработанной методике они будут устанавливать первоисточники публикуемых материалов.

Глава региона также отметил, что важно размещать результаты деятельности этой кибердружины в прессе и социальных сетях, чтобы "правду узнало как можно больше людей".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Сбербанк покидает европейский рынокСбербанк покидает европейский рынок
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целейШойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей
Шольц: Боевые действия не должны перейти в третьи страныШольц: Боевые действия не должны перейти в третьи страны
Фридман назвал трагедией происходящее на УкраинеФридман назвал трагедией происходящее на Украине
Абрамович передал руководство «Челси» попечительскому фондуАбрамович передал руководство «Челси» попечительскому фонду

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru