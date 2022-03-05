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В Петербурге участники незаконной акции напали на полицейских


22:01
В Петербурге участники незаконной акции напали на полицейскихФото: zaks.ru

Трое участников несанкционированного мероприятия сегодня напали на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

По данным местных властей, двух подозреваемых уже удалось задержать, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Как рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 6 марта, сотрудники правоохранительных органов подверглись нападению, когда пресекали незаконные действия участников несогласованной акции. Два человека, причастных к инциденту, уже задержаны, третий успел скрыться. Личность подозреваемого установлена, предпринимаются меры по его задержанию, пояснили в полиции северной столицы. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ.

По данным ТАСС, сегодня возле Гостиного Двора около 14 часов начали собираться люди. Находящиеся там сотрудники правоохранительных органов обратились к ним через громкоговорители, информируя о постановлении Смольного о запрете всех публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Под звуки классической музыки, звучавшей в исполнении оркестра полиции, собравшимся было рекомендовано покинуть место сбора. Участники несогласованного мероприятия рассредоточились и двинулись в направлении Законодательного собрания Петербурга (Мариинского дворца), Исаакиевского собора и Медного всадника.

Отмечается, что полицейские блокировали участников акции по всем путям их движения. По состоянию на 17 часов около Гостиного Двора можно было увидеть лишь силовиков и ограждение. При этом отдельные группы граждан некоторое время продолжали курсировать по центральным улицам Петербурга, где периодически проводились задержания.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сегодня полиция Петербурга задержала порядка 750 человек, пытавшихся принять участие в несанкционированном мероприятии. Подобного рода состоялись в Москве и целом ряде других российских городов, собрав в общей сложности порядка 5,2 тыс. человек. Полиция задержала свыше 3,5 тыс. из них.

Ранее правоохранительные органы обратились к гражданам по поводу распространившихся в интернете призывов к выходу 6 марта на центральные площади городов. Организаторы мероприятий предлагали россиянам обозначить их гражданскую позицию в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины. В столичной полиции и прокуратуре, главках СКР и МВД РФ предупреждали об ответственности, к которой привлекут всех участников и организаторов незаконных акций.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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