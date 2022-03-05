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В Москве перевернулся автозак с задержанными участниками акции
17:17
Фото: profile.ru
Полицейский автобус с задержанными участниками несанкционированного мероприятия попал в ДТП и опрокинулся в Москве, передает агентство "Интерфакс".
Согласно предварительной информации, незначительные повреждения получили девять человек, в том числе, трое сотрудников силовых структур.
Полицейский автобус, в котором находились задержанные участники несанкционированной акции, попал в аварию в Москве. Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент зафиксирован примерно в 15:10, ДТП случилось на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал.
В ведомстве пояснили, что в момент происшествия автобус ГУ МВД России по Москве ехал со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Внутри находились около тридцати человек, пятеро полицейских и участники несогласованного с властями мероприятия. По предварительным данным, легкие ушили получили девять человек, в том числе, трое полицейских.
Пострадавших уже осмотрели медики. На месте ДТП продолжают работать оперативные службы, пояснили представители столичной полиции. Сведений о том, что могло стать причиной аварии, из официальных источников пока не поступало.
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