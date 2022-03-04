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В РФ по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook
4.3.2022 21:21
Фото: vk.com
Роскомнадзор информирует о принятии решения о блокировке соцсети Facebook.
Меры принимаются в качестве ответа на блокировку страниц российских средств массовой информации, пояснили в ведомстве.
Сегодня, 4 марта 2022 года, в России приняли решение о блокировке доступа к сети Facebook, которая принадлежит компании Meta Platforms, Inc. Пользователи на территории Российской Федерации больше не смогут общаться на этой платформе, передает "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление Роскомнадзора.
Согласно данным, которые приводит РКН, за период с октября 2020 года российской стороной было выявлено двадцать шесть случаев дискриминации со стороны Facebook в отношении российских СМИ и информационных ресурсов. В течение нескольких последних дней указанная соцсеть ограничила доступ к аккаунтам РИА Новости, ТК "Звезда", порталов "Лента.ру" и "Газета.ру", а также ряду других.
Напомним, накануне Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов постановил ликвидировать канал и сайт радиостанции. Как сообщил главред Алексей Венедиктов, в редакции пока еще не разобрались в сути представления. 1 марта радиостанция была отключена от эфира, вскоре после чего появились сведения о том, что Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор. Ведомство требовало ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России.
В качестве причин таких мер указывалось появление на сайтах "Эха Москвы" и ТК "Дождя" публикаций с призывами к экстремистской деятельности и насилию. Кроме того, надзорное ведомство сообщило о размещении недостоверной информации, касающейся военнослужащих ВКС РФ, которые сейчас продолжают осуществлять спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.
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