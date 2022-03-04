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Мошенники выманили у жительницы Тульской области более 4 млн рублей
4.3.2022 19:06
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Тульской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обращения местной жительницы, передают российские СМИ.
По словам женщины, она стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 4,5 млн рублей.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, в период с 2020 года по март текущего года женщина посещала различные сайты, пытаясь найти возможность получения прибыли. В частности, она участвовала в операциях, которые мошенники предлагали ей осуществить якобы для дохода в результате игры на фондовой бирже.
По словам жительницы Тульской области, она знала о том, что злоумышленники обманывают граждан. Однако сведения о пострадавших, которые она получала из СМИ, не остановили ее, когда она начала переводить деньги на счета, указанные преступниками.
В минувшем феврале в подмосковной Балашихе задержали уроженца Нигерии, который выдавал себя за британского актера и смог выманить у жительницы Красноярска около 5 млн рублей.
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