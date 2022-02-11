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Уроженец Нигерии выманил у россиянки почти 5 млн рублей
11.2.2022 13:26
Фото: kaluga24.tv
В подмосковной Балашихе задержан уроженец Нигерии, выдававший себя за британского актера.
Мужчина смог выманить у жительницы Красноярска около 5 млн рублей, передают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, местная жительница стала жертвой обмана, познакомившись с нигерийцем в социальной сети. Летом прошлого года потерпевшая прокомментировала публикацию известного артиста, имя которого не уточняется. Спустя некоторое время на нее вышел мошенник, который начал писать от имени актера в мессенджере.
Обманщик утверждал, что отправил россиянке подарки, вскоре после чего женщине пришло сообщение якобы от сотрудника курьерской службы. Жертве обмана сообщили, что на ее имя пришла посылка, но получить ее она сможет лишь после оплаты начисленных пошлин и налогов.
Женщина поверила "курьеру" и осуществила несколько денежных переводов. В общей сложности она отправила злоумышленнику свыше 4,7 млн рублей. В последний раз мошенник рекомендовал ей сделать "платеж" в конце сентября. Лишь когда банковский работник усомнился в необходимости оплачивать пошлины из-за посылки, жительница Красноярского края осознала, что ее обманули и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
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