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В ОБСЕ сообщили о гибели сотрудницы в Харькове
06:07
Фото: aif.ru
Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла во время обстрела в Харькове.
Информация поступила от представителей секретариата миссии в Вене, передает ТАСС.
Как указано в сообщении ОБСЕ, Марина Фенина погибла, когда пыталась доставить продукты своим родственникам в Харькове. В заявлении подчеркивается, что этот украинский город в последние дни стал "зоной боевых действий". В своем заявлении секретариат миссии призвал РФ к немедленному прекращению огня и началу конструктивного диалога.
Соболезнования семье Марины Фениной выразили действующий председатель и генсек ОБСЕ Збигнев Рау и Хельга Шмид.
Ранее стало известно, что покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-Дону. 1 марта колонна автомобилей направилась в сторону России. В общей сложности народные республики покинули порядка полутора сотен человек, которые пересекли границу через российский пропускной пункт "Успенка".
Отмечалось, что членов миссии ОБСЕ на Украине предполагалось доставить в Молдавию, откуда будет проводиться их дальнейшая репатриация.
Напомним, Министерство иностранных дел Индии вызвало послов России и Украины в Нью-Дели после гибели иностранного студента в Харькове. Молодой человек получил смертельные ранения при обстреле. Первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла обратился к представителям Москвы и Киева с требованием обеспечить срочный и безопасный выезд его сограждан из городов, которые оказались в зоне конфликта.
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