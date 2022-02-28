|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД Индии вызвали послов РФ и Украины
15:15
Фото: staticflickr.com
Министерство иностранных дел Индии сегодня вызвало послов России и Украины в Нью-Дели, передает ТАСС.
Ранее представители зарубежного внешнеполитического ведомства сообщили о гибели индийского студента в Харькове. Молодой человек получил смертельные ранения при обстреле.
Первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла обратился к представителям Москвы и Киева с требованием обеспечить срочный и безопасный выезд индийцев с украинской территории. Представитель индийского руководства указал, что речь идет о тех его согражданах, которые остаются "в Харькове и других городах в зоне конфликта".
Как отмечается в официальном Twitter индийского МИД, дипмиссии в России и Украине сейчас прилагают все усилия для скорейшей эвакуации сограждан.
Ранее в МИД Индии сообщили о гибели студента в Харькове. Смертельный инцидент был зафиксирован сегодня утром в ходе обстрела. Иностранные дипломаты отметили, что сейчас поддерживают связь с близкими погибшего молодого человека, и выразили свои глубочайшие соболезнования родственникам студента.
Ранее посольство Азербайджана на Украине рассказало о том, как погибли четверо их сограждан. Три человека были убиты, когда пытались покинуть территорию страны, еще одного застрелили в центре Харькова, когда он шел в магазин.
Напомним, остающиеся на территории Украины студенты из Туниса выступили с критикой в адрес властей своей страны. Молодые люди и их соотечественники осудили правительство, которое вовремя не предприняло решительных действий по их эвакуации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|