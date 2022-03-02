Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Солнце зафиксировали пятно размером с Землю

2.3.2022 18:41

Фото: bitchute.com



Солнечный телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), являющийся самым большим в мире среди подобных устройств, представил первые результаты наблюдений за светилом.



Аппарат начал действовать 23 февраля 2022 года.



В распоряжении ученых появились изображения солнечной короны с высоким разрешением, передает Science Alert. Солнечный телескоп DKIST способен фиксировать объекты, размеры которых составляют лишь около 20 километров. Специалисты рассчитывают, что передаваемые данные помогут углубить понимание различных свойств Солнца и происходящих на нем процессов.



Телескоп установлен неподалеку от вершины Халеакала на острове Мауи, входящем в Гавайский архипелаг. По словам ученых, аппарат позволил уточнить сведения о солнечном пятне, по площади сравнимом с диаметром нашей планеты. Изображение этой затемненной области - умбры (в переводе с латинского языка - тень) - было сделано 25 февраля, когда зонд Parker приблизился к Солнцу. Затем исследователи объединили снимок с данными, которые передал DKIST, и это позволило получить более объемную информацию о солнечных явлениях.



Автор: Злата Богатова

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