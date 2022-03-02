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Глава Ингушетии сообщил о гибели на Украине четверых военных из республики


2.3.2022 11:09
Глава Ингушетии сообщил о гибели на Украине четверых военных из республикиФото: ingush-empire.com

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о первых потерях среди военных из республики, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса.

На своей странице в инстаграме он рассказал о гибели четырех земляков, выполнявших свой воинский долг.

Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, ему тяжело передавать такие сведения. Республика, как и другие российские регионы, понесла первые потери в связи с проведением спецоперации на Украине. Исполняя служебный долг в целях защиты Донбасса, погибли четверо военнослужащих из Ингушетии.

Глава Ингушетии заверил, что семьям погибших военных окажут помощь и поддержку со стороны властей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о том, что родственники российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, получат более 2 млн рублей.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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