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Кадыров назвал размер выплаты семьям погибших на Украине военных РФ


1.3.2022 19:13
Кадыров назвал размер выплаты семьям погибших на Украине военных РФФото: smi2.net

Родственники российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, получат более 2 млн рублей, сообщил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни рассказал об этом в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, сейчас он поддерживает постоянную связь с российским Министерством обороны и уже провел личную беседу с главой ведомства. Рамзан Кадыров сообщил, что ранее распространились фейковые сообщения о 11 тыс. рублей. В действительности близким родственникам погибших силовиков будет выплачено по миллиону от военного министерства и еще более миллиона выделят из средств федерального бюджета.

Сведения об 11 тыс. рублей публикуют исключительно украинские националисты, пояснил Кадыров. По его словам, в России никогда не забывают собственных героев и не оставят их близких в трудную минуту, отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что жертвы возможны при проведении любых спецопераций. Учитывая, что сейчас идет борьба за безопасность нашего народа и государства, боевой дух находится на "невиданном доселе высочайшем уровне".

Ранее чеченский лидер рассказал о погибших и раненных военных, участвовавших в спецоперации на территории Украины. По его словам, умерли двое уроженцев республики, еще шесть в различной степени пострадали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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