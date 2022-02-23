Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин объявил о военной спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе

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Фото: livejournal.com



Глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе, сообщает агентство "Интерфакс". Как заявил российский лидер, целью этих действий является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул президент.



Президент РФ выразил уверенность, что украинские националисты не смогут простить жителей Крымского полуострова, которые выступили за воссоединение с Россией. По словам российского лидера, ведущие государства НАТО оказывают поддержку крайним националистам и неонацистам, преследуя собственные цели. Нападение на Россию, подчеркнул Путин, повлечет за собой ужасные последствия для любых потенциальных агрессоров. Глава РФ пояснил, что прямая атака приведет к полному разгрому противника, и это не вызывает сомнений.



Обратившись к украинским военным, Путин призвал их отказаться от выполнения преступных приказов и сложить оружие. Российский лидер также адресовал отдельную часть речи гражданам Украины. По словам президента РФ, их "отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами" и защищали общую родину, чтобы сейчас страна оказалась под властью неонацистов. В своем обращении Путин подчеркнул, что украинские военные давали присягу на верность собственному народу, а не хунте, грабящей страну и ее жителей и продолжающей издеваться "над этим самым народом".



Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту РФ Владимиру Путину, указав на значительное обострение ситуации в Донбассе. Руководители регионов попросили российского лидера о помощи с учетом угрозы, которая сейчас исходит от Киева.



21 февраля президент РФ Владимир Путин сразу после обращения к согражданам и соотечественникам подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, после чего Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Объявляя о своем решении, российский лидер подчеркивал, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными.



Днем позже Совет Федерации согласился на использование Вооруженных сил РФ за пределами российской территории. Вопрос рассматривался в связи с поступлением обращения президента. Как подчеркивал тогда замглавы Министерства обороны России Николай Панков, учитывая обострение обстановки в Донбассе Москве необходимо обеспечить защиту жителей этих территорий.



По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, такой шаг должен помочь избежать войны в регионе. Решение призвано способствовать установлению мира на Донбассе, прекращению кровопролитной гражданской войны. Нужно остановить обстрелы мирных населенных пунктов и граждан, необходимо сформировать "нормальные условия для жизни людей", заявила она.



Автор: Злата Богатова

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