Новости шоу-бизнеса

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Житель Самары заплатит 50 тыс. рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»


1.3.2022 21:43
Житель Самары заплатит 50 тыс. рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»Фото: livejournal.com

Самарский областной суд вынес решение по делу местного жителя Андрея Шабанова, признав его виновным в реабилитации нацизма и назначив штраф в размере 50 тыс. рублей, передает агентство "Интерфакс". Пользователь размещал соответствующие публикации в соцсетях, а также добавил снимок военного преступника на сайт "Бессмертного полка".

Как пояснили в пресс-службе суда, Андрея Шабанова признали виновным по ч. 1,3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Житель Самары должен выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

По версии следствия, самарец осуществлял незаконные действия в период с апреля по май 2020 года. Установлено, что Шабанов оставлял записи, в которых содержались отрицание фактов освобождения стран Европы войсками СССР в рамках Второй мировой войны, а также негативные материалы о Дне Победы и о георгиевской ленте, на собственной странице "ВКонтакте".

8 мая 2020 года Шабановым на портал "Бессмертный полк" для публикации вместе с фото ветеранов ВОВ было загружено изображение Адольфа Гитлера .

Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному после появления снимка Петра Краснова на портале общественного движения "Бессмертный полк онлайн". Фото генерала, который казнен как изменник Родины, разместил 21-летний житель северной столицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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