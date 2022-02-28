Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербуржца будут судить за фото атамана Краснова на сайте «Бессмертного полка»

28.2.2022 21:24

Фото: hibiny.com



Прокуратурой Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по делу, возбужденному после появления снимка Петра Краснова на портале общественного движения "Бессмертный полк онлайн".



Фото генерала, который был казнен как изменник Родины, разместил 21-летний житель северной столицы, информирует пресс-служба местной прокуратуры.



По версии следствия, к инциденту причастен молодой петербуржец, обвиняемый по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение информации о днях воинской славы, которые связаны с защитой Отечества, представляющее собой явное неуважение к обществу). Личные данные обвиняемого представители надзорного ведомства не раскрывают.



В ходе расследования было установлено, что обвиняемый подал на сайте "Бессмертный полк онлайн" заявку "для публичной демонстрации накануне торжественного празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В результате на портале среди снимков ветеранов появилось изображение атамана Краснова.



Русский генерал от кавалерии, атаман Всевеликого войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист Петр Краснов родился в Петербурге и эмигрировал из России в 1920 году, после чего проживал в Германии и Франции. В период Второй мировой войны он возглавлял Главное управление казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии.



В мае 1945 года Краснов был захвачен англичанами, которые передали его властям СССР. Военная коллегия Верховного суда Советского Союза признала его изменником Родины и приговорила к высшей мере наказания. Краснова повесили 16 января 1947 года, вскоре после окончания последнего заседания суда по его делу. Приговор привели в исполнение во внутреннем дворе Лефортовской тюрьмы в Москве.



Напомним, в прошлом Следственный комитет России (СКР) уже возбуждал уголовные дела по факту размещения нацистов в сети во время проведения традиционной акции "Бессмертный полк". По факту публикаций изображений лидеров нацистской Германии, которых пытались выдать за советских воинов, в 2020 году завели дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.



По версии следствия, злоумышленники опубликовали на портале снимок рейхсфюрера СС Гиммлера. Фото они сопроводили комментарием, согласно которому на изображении якобы был запечатлен полковник Алексеев В.М. По данным СКР, преступники пытались выразить таким образом одобрение нацистских преступлений, которые были определены после войны Международным военным трибуналом в Нюрнберге.



Автор: Злата Богатова

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