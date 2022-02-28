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На Камчатке пересчитают выдр, рысей и соболей
28.2.2022 22:33
Фото: livejournal.com
На территории Кроноцкого заповедника на Камчатке начинают мероприятия в рамках зимних маршрутных учетов различных животных.
Специалистам предстоит оценить численность зайцев, лисиц, выдр, росомах и целого ряда других зверей.
К работе уже приступили порядка двадцати специалистов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". В рамках подсчета зверей будут фиксироваться данные по их следовым дорожкам. Главными объектами мероприятий являются представители таких фоновых видов региона, как волк, выдра, заяц, лисица, лось, росомаха, рысь и соболь.
Природоохранные мероприятия в таком формате осуществляются ежегодно, охватывая ключевые участки биосферного резервата - ученые работают на территории от берегов Тихого океана и вплоть до горных тундр. В поисках звериных следов учетчикам, которые передвигаются на лыжах, предстоит пройти свыше 400 км, отмечается в сообщении.
Специалисты также намереваются провести наблюдения за дикими северными оленями, которые обитают в горной тундре, и собрать биологические образцы в целях проведения генетических исследований редких зверей.
В конце минувшего января из зоопарка Калининграда чуть не сбежал трубкозуб Терри. Редкое африканское животное отличается способностью очень быстро рыть норы даже в довольно твердом грунте. Умело орудуя сильными передними лапами, в мягкой земле такие зверьки могут выкопать ямы быстрее, чем это сделают несколько взрослых людей с лопатами. Сотрудникам зверинца удалось вовремя заметить попытку побега и вернуть Терри в его вольер.
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