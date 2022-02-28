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Вышедший из Грузии на Украину паром вернулся обратно


28.2.2022 22:19
Вышедший из Грузии на Украину паром вернулся обратноФото: ourtimedv.com

Вышедший из Грузии и направлявшийся на Украину паром возвратился обратно.

О случившемся рассказал замглавы Министерства экономики Грузии Гурам Гурамишвили, передают СМИ.

Как заявил представитель ведомства, грузовой паром вышел из Грузии еще 23 февраля. Предполагалось, что судно направится в украинский порт Черноморск. Однако из-за форс-мажорной ситуации паром из открытого моря возвратился в Поти.

По словам Гурамишвили, судно освободили от сборов. Граждан Украины с учетом случившегося разместили в гостиницах на бесплатных условиях.

Ранее в Тбилиси заявили, что не намерены присоединяться к антироссийским санкциям, которые страны Запада объявили из-за начала спецоперации на Украине. Как пояснили в правительстве Грузии, власти не хотят действовать во вред экономике своей страны.

Однако Нацбанк Грузии позже не подтвердил информацию о том, что страна откажется от ограничений, введенных в отношении РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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