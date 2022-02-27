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Нацбанк Грузии не подтверждает неприсоединение к санкциям против РФ
13:00
Фото: vk.com
Сведения о том, что Национальный банк Грузии не намерен присоединяться к санкциям, введенным в отношении России странами Запада, не соответствуют действительности.
Речь идет об ограничениях, которые в Европе решили объявить из-за спецоперации российских военных на Украине.
Пресс-служба Нацбанка Грузии отреагировала на информацию, которая распространилась в открытых источниках, о том, что Тбилиси не будет участвовать в антироссийских санкциях. В официальном сообщении подчеркивается, что подобные утверждения являются ложными. Грузинский регулятор пояснил, что намерен ввести ограничения в отношении подсанкционных финансовых учреждений РФ, т.к. выполняет международные резолюции.
В заявлении также указано, что целью банковского надзора является защита интересов вкладчиков банков.
Накануне, 27 февраля, Национальный банк Грузии отозвал разрешение на обслуживание физлиц у работавшего в стране подразделения российского банка ВТБ. В сообщении регулятора подчеркивалось, что решение принято для сохранения стабильности финансового сектора в Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с заявлением о том, что если антироссийские санкции будут рискованными для экономики его страны, Тбилиси к ним присоединяться не будет.
Вскоре после этого президента Грузии вызвали в Брюссель. Как отмечалось в комментарии главы Европейского совета Шарля Мишеля, он намерен обсудить с Саломе Зурабишвили вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Предполагается, что эта встреча состоится уже в "ближайшие дни". Кроме того, Саломе Зурабишвили была приглашена в Париж для проведения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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