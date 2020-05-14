Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Возбуждены уголовные дела из-за фото нацистов в рамках акции «Бессмертный полк»

14.5.2020 14:18

Фото: vk.com



Следственный комитет России (СКР) разыскивает злоумышленников, разместивших портреты нацистов в сети во время проведения традиционной акции "Бессмертный полк". По факту публикаций изображений лидеров нацистской Германии, которых пытались выдать за советских воинов, уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.



Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, выявлены факты публикаций фото нацистских преступников на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн". Это происходило в период, когда в виртуальном формате проводилась акция, призванная способствовать сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, передает агентство "Интерфакс".



Установлено, что не позже 10 мая злоумышленники, личность которых устанавливается, опубликовали снимок рейхсфюрера СС Гиммлера. Фото они сопроводили комментарием, согласно которому на изображении якобы был запечатлен полковник Алексеев В.М. По версии следствия, преступники пытались выразить таким образом одобрение нацистских преступлений, которые были определены после войны Международным военным трибуналом в Нюрнберге.



За несколько дней до этого неустановленные пока лица также разместили на портале "Банк памяти" анкету, в которой было изображение Адольфа Гитлера. Злоумышленники при этом указали, что речь идет о Гитле Адоль Алоисо, который участвовал в Великой Отечественной войне.



Автор: Злата Богатова

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