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Для жителей Киева создан гуманитарный коридор
13:48
Фото: nashbryansk.ru
Мирные жители столицы Украины имеют возможность покинуть город по трассе Киев—Васильков, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Как подчеркнул генерал-майор, угрозы гражданскому населению нет, передает РИА Новости.
Находящееся сейчас в городе мирное население может покинуть украинскую столицу по трассе Киев — Васильков. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, указанное "направление открыто и безопасно".
Представитель военного ведомства еще раз указал, что в рамках спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры. Угрозы для гражданских жителей Украины нет, пояснил Конашенков.
По словам Конашенкова, в украинской столице сейчас бесчинствуют вооруженные банды мародеров и националистов. В их распоряжении оказалось оружие, потому что украинские власти приняли преступное решение о бесконтрольной его раздаче населению.
Ранее стало известно о приказе президента РФ Владимира Путина остановить продвижение войск на Украине. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующее решение принималось 25 февраля с учетом возможности начать переговоры с Киевом. По причине отказа другой стороны от диалога российские военные возобновили активные действия. Накануне продвижение вновь было начато согласно плану проведения спецоперации.
Накануне удалось достичь договоренности о встрече в Гомеле с участием представителей Москвы и Киева. Российская делегация уже находится в Белоруссии, ожидая прибытия украинской стороны. Предполагается, что переговоры начнутся в 12:00 по московскому времени.
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