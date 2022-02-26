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Мединский: делегации России и Украины выехали в Гомель


16:01
Мединский: делегации России и Украины выехали в ГомельФото: davydov.in

Украинская делегация направляется в Гомель для переговоров с российской стороной, подтвердил представитель РФ Владимир Мединский.

Ранее об этом со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского сообщил Национальный пресс-центр Белоруссии.

По словам Юрия Воскресенского, украинский президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Минска убедил политика предпринять меры по спасению государственного суверенитета Украины. В результате делегация Киева направилась на переговоры в Гомель.

Сведения о готовности украинской стороны к переговорам с РФ подтвердил руководитель российской делегации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что представителям Киева гарантирована полная безопасность, и добавил, что Москва готова к началу переговорного процесса в любое время суток.

Ранее о прибытии российской делегации в РБ рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщил пресс-секретарь президента России, главной темой предстоящих обсуждений может стать нейтральный статус Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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