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Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине


16:22
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на УкраинеФото: vk.com

Президент РФ Владимир Путин накануне, 25 февраля, приказал остановить продвижение войск на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, решение принималось с учетом возможности начать переговоры с Киевом, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накануне днем глава РФ Владимир Путин с ожидавшимся началом переговоров приказал остановить продвижение войск на Украине.

По причине отказа другой стороны от диалога российские военные возобновили активные действия, заявил Песков. Он уточнил, что продвижение вновь было начато сегодня днем согласно плану проведения спецоперации.

В период приостановки в ряде мест российские военные были вынуждены противостоять передвижным группам "националистов и бандеровцев", отметил официальный представитель Кремля. По его словам, они использовали легковые автомобили и грузовики с установленными на них ударными средствами. Такие транспортные средства оборудованы по принципу "джихад-мобилей", пояснил Песков.

Автор: Злата Богатова

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