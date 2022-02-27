Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны РФ сообщили о потерях среди российских военных на Украине

27.2.2022 20:17

Фото: vk.com



Среди российских военнослужащих, которые сейчас проводят спецоперацию на территории Украины, есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По его словам, украинская армия и националистические формирования несут гораздо большие потери.



Как заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военные при осуществлении боевых задач в рамках специальной операции "проявляют мужество и героизм". К сожалению, поступает информация о погибших и раненых военнослужащих РФ, констатировал он, не уточняя данные о количестве. Потери среди российских военных "многократно меньше" числа ликвидированных националистов и бойцов СВУ, отметил Конашенков.



По последним официальным сведениям, за период с начала проведения спецоперации на Украине российские военные успели поразить более тысячи объектов военной инфраструктуры. По словам Конашенкова, в их числе - пункты управления и узлы связи ВСУ, ЗРК ПВО "Бук М-1", С-300 и "Оса", а также радиолокационные станции.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отсутствии потерь среди бойцов Росгвардии региона, которые направлены на Украину для участия в спецоперации. В своем видеообращении чеченский лидер отметил, что уже имеются "хорошие показатели, результаты". Бойцы нацгвардии Чечни смогли забрать оперативную бригаду ВСУ, значительное количество "бронетехники, боеприпасов, оружия", отметил Рамзан Кадыров.



Автор: Злата Богатова

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