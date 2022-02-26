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Кадыров заявил об отсутствии потерь среди чеченских бойцов во время спецоперации на УкраинеКадыров заявил об отсутствии потерь среди чеченских бойцов во время спецоперации на Украине

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Кадыров заявил об отсутствии потерь среди чеченских бойцов во время спецоперации на Украине


14:31
Кадыров заявил об отсутствии потерь среди чеченских бойцов во время спецоперации на УкраинеФото: livejournal.com

Бойцы чеченской Росгвардии, направленные на Украину для участия в спецоперации, на текущий момент не понесли каких-либо потерь.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем видеообращении чеченский лидер отметил, что уже имеются "хорошие показатели, результаты". Бойцы нацгвардии Чечни смогли забрать оперативную бригаду ВСУ, значительное количество "бронетехники, боеприпасов, оружия", отметил Рамзан Кадыров. По его словам, произошли три боестолкновения, но обошлось без каких-либо потерь.

По словам Кадырова, одной из приоритетных задач российских военнослужащих, которые сейчас продолжают спецоперацию на территории Украины, является обеспечение безопасности мирного населения. Нельзя допустить разрушения городов, указал он в своей речи.

Чеченский лидер добавил, что представители РФ не хотят "воевать против Украины и украинского народа". Целью спецоперации российских военных является "безопасность нашего государства и народа". Не стоит считать, что "чеченцы или русские не любят" украинцев, это не так, подчеркнул Кадыров в своем видеообращении.

До этого Кадыров сообщил, что свыше 12 тыс. чеченских бойцов пожелали поехать на Украину на добровольной основе, чтобы участвовать в спецоперации.

Ранее стало известно о приказе президента РФ Владимира Путина остановить продвижение войск на Украине. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующее решение принималось 25 февраля с учетом возможности начать переговоры с Киевом. По причине отказа другой стороны от диалога российские военные возобновили активные действия. Накануне продвижение вновь было начато согласно плану проведения спецоперации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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