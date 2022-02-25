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Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
19:09
Фото: vk.com
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее попал в больницу с коронавирусом, подключили к ИВЛ, передает Telegram-канал Mash.
Со ссылкой на собственные источники уточняется, что врачи ввели 75-летнего политика в медикаментозную кому.
Как стало известно, главу ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи также приняли решение ввести политика в состояние медикаментозной комы. Отмечается, что в течение нескольких последних дней состояние пациента продолжало ухудшаться. Жириновский, сообщает канал, с трудом мог не только говорить, но и дышать, что потребовало от специалистов более серьезных решений.
В пресс-службе ЛДПР на просьбу прокомментировать известия о состоянии Жириновского опровергли сведения об ухудшении его самочувствия. Представители партии пояснили, что Жириновский сейчас находится в стабильном состоянии.
До этого Центральный аппарат ЛДПР назвал слухами сообщения о смерти лидера партии Владимира Жириновского. В обращении к членам движения подчеркивалось, что такую информацию сейчас распространяют злоумышленники, стремящиеся дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кто получил такого рода сообщения, призвали фиксировать звонки, чтобы позже передать сведения правоохранителям.
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